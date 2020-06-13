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О компании ЭССЕНС
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Мы разрабатываем и производим шикарные духи премиум класса.
эссенс парфюм- это элитная продукция от чешской компании ESSENS.
В линейке Эссенс есть как философии популярных брендовых ароматов, так и полностью уникальные композиции. Эссенс косметика представлена декоративными средствами для глаз, губ, ногтей и лица.
Основная продукция- полноценные духи 20% концентрации. Производство находится в Европе (Чехия), качество отличное. Ароматы изготавливаются на основе всемирно известных аромаэссенций Seluz.
Продукция сертифицирована в России. Духи очень стойкие, до 2-х суток. На блоттерах держатся по месяцу и даже больше.
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Наша визитная карточка- парфюм безупречного качества!
ESSENS - сравнительно молодой, динамично развивающийся Европейский MLM проект.
Родина компании - Чешская республика. Эссэнс "появилась на свет" осенью 2011 года.
Наша миссия - дарить вам любимые ароматы высочайшей стойкости за вполне
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Свою известность мы завоевали после представления серии эксклюзивных духов премиального
уровня (20% концентрации парфюма). Команда международных экспертов провела
дегустацию сотен вариантов и выбрала самые подходящие, "ходовые" ароматические композиции, что и составило основную продуктовую линейку.
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Снимая с производства не очень популярные, заменяя их более востребованными композициями, мы даем вам возможность наслаждаться любимыми хитами. И этот процесс продолжается постоянно, мы работаем над оптимизацией ассортимента, стремясь собрать в своей
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Два года назад (в начале 2016г.) в г. Брно был открыт современный новый офис "ESSENS
EUROPE". Это событие поставило фирму в ряд самых успешных в своей области. Наши официальные представительства есть в России, во Франции и других странах.
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MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ FOR WOMEN, ESCENTRIC MOLECULES "MOLECULE 02", Montale - "Roses Musk", Therry Mugler - "Alien", "Chance Eau Fraiche", "Miss Dior" , Lanvin - "Marry Me", D&G - "L Imperatrice 3", "Ambre Nuit", Carolina Herrera - "Good Girl", 1881 Cerruti - "Cerruti", Lanvin "Eclat D'Arpege", Lancome "Tresor", Dolce & Gabbana - "Light Blue", Donna Karan DKNY - "Be Delicious", "Acqua di Gioia", Chloe - "Eau de Parfum", Amor Amor - Cacharel", Marc Jacobs - "Daisy", Versace - "Bright Crystal", "Gucci Rush", Bvlgari - "Omnia Crystalline", Thierry Mugler - "Angel", Lacoste - "pour Femmel", "Coco Mademoiselle", "J Adore", Сhristina Аguilera - "Сhristina Aguilera", Salvatore Ferragamo- "Incanto Shine", Mexx - "Mexx Woman", Hugo Boss - "Hugo Woman", "Chance", Calvin Klein - "Euphoria", "Versense", Paco Rabanne - "Lady Million" No 127, "Dior Addict", "Midnight Poison", Escada - "Moon Sparkle", "212", Issey Miyake L'Eau D'Issey, "Armani Code Women", Gucci - "Guilty", Viktor & Rolf - "Flowerbomb", LANCOME - "La Vie Est Belle", Yves Saint Laurent - "Black Opium", "Chanel - No5", Givenchy - "Ange Ou Demon Le Secret", Christian "Hypnotic Poison", Burberry - "Body", Narciso Rodriguez , "Si", Marc Jacobs - "Decadence", "Olympea", «CREED - Aventus for Her", «Kilian - Good Girl Gone Bad", «Madison AvenueBond No.09", «Abercrombie & Fitch Fierce Cologne", «Kilian - Back to black Aphrodisiac", Diesel - "Fuel for Life for Himi", Giorgio Armani - "Acqua di Gio", "Dior Homme Sport", Hugo Boss - "Boss", Paco Rabanne - "1 Million", Yves Saint Laurent - "La Nuit de l Homme", Gucci - "Guilty Pour Homme", Creed - "Silver Mountain Water", "Man Eau Fraiche", "Bleu de Chanel", Lacoste - "Essential", "Bvlgari - Aqua", "Azzaro - Chrome", "Creed Aventus", Hermes - "Terre d'Hermes", Guerlain - "L'HOMME IDÉAL", "Invictus", "Christian Dior - Sauvage", "Wanted - Azzaro", Carolina Herrera - "212 VIP Men", Lacoste - "L.12.12. White", Allure Homme Sport