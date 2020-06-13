ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ДУХИ ЖДУТ ВАС!

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ДУХИ ЖДУТ ВАС!

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ДУХИ ЖДУТ ВАС!

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ДУХИ ЖДУТ ВАС!

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ДУХИ ЖДУТ ВАС!

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Искритесь радостью с любимыми ароматами от ESSENS!

О компании ЭССЕНС

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Мы разрабатываем и производим шикарные духи премиум класса.

эссенс парфюм- это элитная продукция от чешской компании ESSENS.

В линейке Эссенс есть как философии популярных брендовых ароматов, так и полностью уникальные композиции. Эссенс косметика представлена декоративными средствами для глаз, губ, ногтей и лица.

Основная продукция- полноценные духи 20% концентрации. Производство находится в Европе (Чехия), качество отличное. Ароматы изготавливаются на основе всемирно известных аромаэссенций Seluz.

Продукция сертифицирована в России. Духи очень стойкие, до 2-х суток. На блоттерах держатся по месяцу и даже больше.

Заполнив форму (смотри ниже) Вы можете зарегистрироваться в компании и получить возможность покупать напрямую на складах Essens дешевле до 40% относительно розничных цен. Регистрация проводится нашими менеджерами непосредственно на Эссенс сайте (Эссенс официальный сайт!).