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О компании ЭССЕНС

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                      Мы разрабатываем и производим шикарные духи премиум класса.

     эссенс парфюм- это элитная продукция от чешской компании ESSENS.

      В линейке Эссенс есть как философии популярных брендовых ароматов, так и полностью уникальные композиции. Эссенс косметика представлена декоративными средствами для глаз, губ, ногтей и лица. 

   Основная продукция- полноценные духи 20% концентрации. Производство находится в Европе (Чехия), качество отличное. Ароматы изготавливаются на основе всемирно известных аромаэссенций Seluz.

     Продукция сертифицирована в России. Духи очень стойкие, до 2-х суток. На блоттерах держатся по месяцу и даже больше.

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Обратите внимание, что по требованиям компании для регистрации граждан России требуется фотография/скан Вашей карточки СНИЛС. После получения Вашей заявки на регистрацию- наш менеджер свяжется с Вами по этому вопросу.

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Наша визитная карточка- парфюм безупречного качества!


ESSENS - сравнительно молодой, динамично развивающийся Европейский MLM проект.
Родина компании - Чешская республика. Эссэнс "появилась на свет" осенью 2011 года.
Наша миссия - дарить вам любимые ароматы высочайшей стойкости за вполне 

"земные" деньги. 

Посудите сами - Эссенс духи- полноценные духи  по ценам в 3-5 раз ниже, чем банальные 

туалетные воды из магазинов и duty free!
Свою известность мы завоевали после представления серии эксклюзивных духов премиального 

уровня (20% концентрации парфюма). Команда международных экспертов провела 

дегустацию сотен вариантов и выбрала самые подходящие, "ходовые" ароматические композиции, что и составило основную продуктовую линейку.
Эссенс личный кабинет дает возможность эссенс купить по каталогу со скидкой.

Снимая с производства не очень популярные, заменяя их более востребованными композициями, мы даем вам возможность наслаждаться любимыми хитами. И этот процесс продолжается постоянно, мы работаем над оптимизацией ассортимента, стремясь собрать в своей 

коллекции максимально хитовые философии аналогов и собственные новинки.
Позже у нас начали появляться продукты для правильного питания, а также крема, шампуни, 

бальзамы и пр..
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Два года назад (в начале 2016г.) в г. Брно был открыт современный новый офис "ESSENS 

EUROPE". Это событие поставило фирму в ряд самых успешных в своей области. Наши официальные представительства есть в России, во Франции и других странах. 

Все наши продукты сертифицированы.
Мы растем, расширяемся и предлагаем Вам присоединиться к нам!
Многие специалисты сходятся во мнении - наиболее быстрым, и реальным способом добиться финансовой самостоятельности является сетевой маркетинг. Мы приглашаем Вас построить устойчивый заработок, обеспечив себе и своим детям независимость и состоятельность.
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Звоните, пишите WhatsApp, Viber:

+7 (903) 134-20-89    (Алексей)

+7 (903) 772-13-31    (Елена)

info@essens.company

@essens_company

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Продукция ESSENS занимает лидирующие позиции на мировом парфюмерном рынке.

Приобрести ее можно в любом уголке России и стран бывшего СССР. Отправления по 17-ти странам Европы.

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